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İş’te Kadınlar Girişimcilikte Sürdürülebilirlik 2. Zirvesi gerçekleştirildi

Global Girişimcilik Haftası kapsamında Girne Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde bugün Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (GİKAD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), işbirliğinde “İş’te Kadınlar Girişimcilikte Sürdürülebilirlik 2. Zirvesi’” gerçekleştirildi

15 Kasım 2022 Salı 16:18
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İş’te Kadınlar Girişimcilikte Sürdürülebilirlik 2. Zirvesi gerçekleştirildi



Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, iş dünyası, iş dünyasında örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum, kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

KAVUKLU, GİKAD’IN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Zirve, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşması ile başladı.

İçim Çağıner Kavuklu, girişimciliğin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilirlik hakkında bilgiler verdi. 

İçim Çağıner Kavuklu, ‘Sözünün kadınıyız’ sözüyle yola çıktıklarını belirterek, GİKAD Akademi, Start up projesi, Kız Kardeşler Projesi, GİKAD yanında, Girişimci Çocuklar Projesi, Anı Ormanı Projesi, Nergisler Projesi, Yeşil Okullar Yeşil Kapı Projesi, Geri dönüşüm ve israfı önleme projelerinden bahsetti.

Kavuklu, Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ni kurduklarına dikkat çekerek, hijyen, gıda ve markalaşma çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. İçim Çağıner Kavuklu, kadınlara verilen dikiş makineleri ile üretime başlandığını, 
Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği ile anlaşma yapıldığını ve kadınların ürettiklerinin satın alındığını vurguladı.

Kooperatifte ayrıca tarım konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Kavuklu, yakın zamanda tarım okulunun hizmete gireceğini ve aromatik bitkiler konusunda festival yapılacağını kaydetti.

Sürdürülebilirliğin devam etmesi için Genç Gikad’ı kurduklarından da bahseden Kavuklu, katıldıkları “metaverse” hakkındaki videoyu gösterdi. Kavuklu, yakında kadın ve siyaset çalıştayı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

KONUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zirvede ayrıca Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Filiz Evran, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar konuşma yaptı.

YUVARLAK MASA OTURUMU YAPILDI

Konuşmaların ardından söyleşiler gerçekleştirdi. Yuvarlak Masa oturumunda ise, “Ekonomide Sürdürülebilirlik, Tarımda ve Gıdada Sürdürülebilirlik, Sivil Toplumda Sürdürülebilirlik, İklim ve Enerjide Sürdürülebilirlik” konuları ele alındı.

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