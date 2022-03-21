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İstifayla ilgili ilk kez konuştu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından istifa eden Oğuzhan Hasipoğlu, istifası ile ilgili ilk kez konuştu.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:00
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İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu istifası ile ilgili ilk kez konuştu.

Meclis kürsüsünden açıklama yapan Hasipoğlu’nun sözleri şöyle;  “15 günlük bir bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa atanırken benim bir talebim olmadı ayrışırken de istifa ettim. Bakanlar Kurulu Başbakanının uhdesindedir. Sevabı da günahı da kendisine aittir. Ben Sn. Başbakanla beraber yürümüş partinin genel sekreteriyim. Görevden istifa etmemin tek nedeni yeni ve başka görevler verilmek istenmesidir. Kendi irademle istifayı verdim. Hepimiz vekil olmak için seçildik. Ben partimin genel sekreteri olarak görevlerimi yerine getireceğim. Ben şahsen Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir mevkii tarafından aranmadım. Naçizane görüşüm ben başbakan olsaydım dışarıdan birini atamazdım. Emek vermiş seçilmek için çalışmış kişiler varken.”

Son Güncelleme: 21.03.2022 16:06
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan HasipoğluIstifaUBP
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