Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik...
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...

İthali yasak süt tozu mahkemelik etti

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı H.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:12
631 Okunma
İthali yasak süt tozu mahkemelik etti

Dereliköy’de meydana gelen Gümrüksz mal tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı zanlı H.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları anlattı.

Oran, zanlının "Gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Oran, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirterek, zanlının ikametgâhında aynı gün arama yapıldığını kaydetti.

Oran, yapılan aramada ikametgâhın avlusunda bulunan garaj içerisinde park edilmiş halde duran ISUZUZ marka kamyonetin kasasında 21 adet 25 kg ağırlığında Milk Power marka süt tozu ve yine aynı marka 14 adet 20 kg ağırlığında süt proteini tespit edildiğini dile getirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu beyan ettiğini ifade eden Oran, zanlının söz konusu beyanında ürünleri aracına yükleyip ikametgâhına getirerek streç filmle sarıp paketleyerek tekrar aracın kasasına yerleştirdiğini dile getirdiğini anlattı.

Oran, zanlının suçüstü gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlının tasarrufunda bulunan ürünlerin ve  aracın emare alındığını bildirirdi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, söz konusu ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırılacağını kaydeden Oran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlü Ozankaya, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’den Rusya’ya ilk kez Direkt ihracat
KKTC’den Rusya’ya ilk kez Direkt ihracat
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim