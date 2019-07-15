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İzcan: “AB çatısı altında iki devlet politikası hayaldir”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
İzcan: “AB çatısı altında iki devlet politikası hayaldir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs’ta gizli buluşmalarla taksimci politikaların ileriye götürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, “AB çatısı altında iki devlet politikası hayaldir” dedi. 
İzcan yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ta felaketlerin başlangıcı askeri darbenin yıldönümü olan 15 Temmuz tarihinde hala ırkçı ve milliyetçi demeçlerle gerginlik siyasetinin sürdürüldüğünü” belirterek, bu gidişin Kıbrıs’ı felaketten başka bir yere taşımayacağını vurguladı.
“İki ayrı devlet” politikasını savunmanın kabul edilmez olduğunu belirten İzzet İzcan, “İşinize geldiği zaman Kıbrıs’ın hidro karbon yatakları iki topluma aittir diyerek pay isteyeceksiniz, işinize geldiğinde de Maraş konusunda olduğu gibi,  Kıbrıs Rum tarafı muhatabımız değildir diyerek siyaset yaptığınızı zannedeceksiniz” şeklindeki görüşünü dile getirdi. 
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, geleceğin, “ortak vatan mücadelesi ve federal birleşik Kıbrıs’ta” olduğunu vurguladı.

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İZCANBKPHaberKıbrıs
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