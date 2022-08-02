Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

İzcan: “Elektriğe yapılan zamlarla, dar ve sabit gelirlilere sıcaktan ölün dendi”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, elektriğe yapılan zamlarla, dar ve sabit gelirlilere “Sıcaktan yanarak ölün” dendiğini savundu.

02 Ağustos 2022 Salı 15:16
138 Okunma
İzcan: “Elektriğe yapılan zamlarla, dar ve sabit gelirlilere sıcaktan ölün dendi”
banner48

İzcan, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’in “Biz zaten haziran ayında zam yapacağımızı söylemiştik“ şeklindeki açıklamalarını, “halkla alay ettiği” şeklinde yorumlayarak, “UBP koalisyon hükümeti, kaşıkla verdiğini kepçeyle alarak halkı açlığa mahkum etmiştir “ dedi.

KIB- TEK yönetiminin zamanında ihaleye çıkmayarak, pahalıya yakıt tedarik ederek, kurumu yüz milyonlarca TL zarara uğrattığını ve amacın kurumun peşkeş çekilmesi olduğunu öne süren BKP Genel Başkanı İzcan, bu zararı halka fatura edenlerin yargı önünde hesap vermesini talep etti. İzcan, polis, savcılık ve sayıştayın harekete geçmesini istedi.

- “Zamlar devam edecek”

Yıl sonuna kadar ihalesiz alımların devam edeceğinin açıklanmasının, zamların devam edeceği anlamına geldiğini ileri süren İzcan, “yakıt yokluğu ve Teknecik’teki jeneratörlerin arızaları nedeniyle fahiş fiyatlarla, Kıbrıs Rum tarafı ve AKSA’dan enerji satın alınarak, KIB-TEK’in büyük zararlara sokulduğunu” belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte detaylar
Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte detaylar
Polis engelini aşan eylemciler bakanlığa girdi
Polis engelini aşan eylemciler bakanlığa girdi
Trafik 30 Eylül’e kadar tek yönlü akacak
Trafik 30 Eylül’e kadar tek yönlü akacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim