İzcan’dan CAS ile ilgili açıklama

İzcan, Ercan Havalimanı’nda her hizmetleri sunan ancak tasfiyesine gidilen Cyprus Airways Services’ın (CAS) iflasından, geçmiş hükümetlerde görev almış, başta UBP olmak üzere siyasi partilerin sorumlu olduğu görüşünü belirtti.