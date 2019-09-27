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İzinsiz ikamet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

27 Eylül 2019 Cuma 15:03
İzinsiz ikamet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Henry Kelechi Iwuoha tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can, huzurda bulunan zanlının ülkemize 26.09.2019 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde, 30.06.2017 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede kaldığı süre içerisinde ne yaptığının araştırılması gerektiğini belirterek ilk etap da 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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