Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Aristide Kelbe, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2019 Salı 16:48
İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Vahit Bakkal, olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal, huzurda bulunan zanlı Aristede Kelbe’nin,  9 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, zanlının yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Can, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim