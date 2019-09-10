İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Vahit Bakkal, olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal, huzurda bulunan zanlı Aristede Kelbe’nin, 9 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, zanlının yapılan pasaport incelemesinde ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Can, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.