İzmir'de deprem sonrası enkaz altındakiler için zamana karşı yarış

İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar'dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca,, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.

ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI Kurtarma ekipleri, Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve dört çocuğuna ulaştı.

Depremin ardından arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Hem İzmir'den hem de çevre illerden ekipler bölgeye sevk edildi. 4 bina tamammen yıkıldı, 20'ye yakın bina hasar gördü. Depremin ardından arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

8 binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken 9 binadaki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

15 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı. 53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

14 SAAT SONRA KURTARILDI 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. EMİNE EREN'İN KURTARILMA ANI / VİDEO

BUSE HASYILMAZ VE İKİ KİŞİ KURTARILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Buse ile birlikten iki kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. BUSE'NİN KURTARILMA ANI / VİDEO

GÜNAY ÖZIŞIK KURTARILDI İzmir'de 285 Sokak'ta 15 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı. GÜNAY ÖZIŞIK'IN KURTARILMA ANI / VİDEO

EROL SUBAŞ KURTARILDI İzmir'de 283 sokaktaki binanın enkazından Erol Subaş isimli kişi çevredekilerin alkışları arasında çıkarıldı

MALİK TAHİRLER KURTARILDI Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.



Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.

17 SAAT SONRA KURTARILDI Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.



Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.



Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

HÜLYA ÖZMET KURTARILDI Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

GÜLÇİN AYKUT SOYDAN KURTARILDI Gülçin Aykut Soydan, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı. Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

NURCAN TOSUN KURTARILDI İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesi'ndeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.



Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı. Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.