"Kademeli açılmaya sıcak bakıyorum"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmeleri sonrasında BRT’de özel yayına katıldı.
Saner, e- Devlet hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı, TC ile KKTC Yüksek öğrenimde işbirliği anlaşması, KKTC-Türkiye Belediyeler Birliği arasında işbirliğine ilişkin anlaşma ve Karayolları Master Planı konusunda anlaşmaların imzalandığını söyledi
Ortada gizli saklı bir durum olmadığını söyleyen Saner, tüm protokolleri partilere göndereceği bilgisini verdi.
Saner, kademeli açılmaya sıcak baktığını da söyledi. Başbakan, Pazar gününü beklemeden corona virüse karşı tedbirlerin açıklanacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: Ses Kıbrıs