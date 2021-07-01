Kadın Sığınma evinin damına çıktı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini rahatsız ederek Kadın Sığınma evinin damına çıkan zanlı M.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara’yı dinletti.

Polis, zanlının 30.06.2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Koruma emrine riayetsizlik ve genel rahatsızlık” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 30.06.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde ayrılma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak istediği ve çocuklarını görmek istediği gerekçesi ile aleyhinde bulunan 66/2021 sayılı Genel İstida altında verilen mahkeme emirlerine riayet etmeyerek eşinin kalmakta olduğu Kadın Sığınma Evinin yan tarafında bulunan binanın çatısına çıkıp bulunduğu yerden eşine ve çocuklarına isimleri ile seslenmek sureti ile ve yine eşine hitaben “telefonunu aç konuşalım” demek sureti adı edileni rahatsız ettiğini anlattı.

Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek ileri işlem için şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kendisine yapılan yazılı dava tebliğine “çocuklarımı görmek için oraya gittim” deyip imza ettiğini söyledi.

Polis, yine zanlının aleyhinde ayni müştekiye karşı işlemiş olduğu 04.06.2021 tarihli darp şikâyeti olduğunu söyleyerek,

TC ve KKTC vatandaşı olan zanlının davası görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması,4 haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.