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Kaleburnu ve Avtepe’de Covid-19 Paniği

Kaleburnu ve Avtepe’ye aile ve arkadaş ziyaretine gelen bir kişinin testinin pozitif olmasından kaynaklı iki köyde temaslısı bulunan toplam sekiz kişi karantinaya alındı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:03
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Kaleburnu ve Avtepe’de Covid-19 Paniği

Kaleburnu ve Avtepe’ye aile ve arkadaş ziyaretine gelen bir kişinin testinin pozitif olmasından kaynaklı iki köyde temaslısı bulunan toplam sekiz kişi karantinaya alındı.

Kaleburnu ve Avtepe muhtarlıklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde köylerdeki aile ve arkadaşlarını ziyarete gelen bir şahısın covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, şahıs köylerdeki muhtarlıkları arayarak durumu bildirdi.

Muhtarlıklar, aldıkları bilgi doğrultusunda şahsın temaslısı olan kişileri tespit ederek, pandemi merkezlerine gönderdiklerini belirtti.

Muhtarlar, yaşanan durumun ardından köylüleri bilinçlendirdiklerini, temaslı olanların tedbir amaçlı pandemi merkezlerine gönderildiğini dile getirirken, Sağlık Bakanlığı’nın bölgede daha detaylı testler yapması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 27.01.2021 17:07
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