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"Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşumuz yok"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mecliste yaptığı konuşmasında bütçe konusunda bilgi verdi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:33
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"Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşumuz yok"

Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eylemcilerin açıklamalarına değinen Oğuz, bu aydan itibaren ilgili tutarın maaşlara yansıtılmaya başlayacağını anlattı, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfır olduğunu dile getirdi.

Oğuz eylemcilerle yaptıkları görüşmede, bu zor şartlarda, devletin gelir getirici dairelerinde grev yapılırsa bütçenin zafiyete uğrayacağını söylediğini kaydetti.

Topladıkları paralarla ödemeleri yaptıklarını dile getiren Oğuz, grev için “Hak mıdır? Haktır” dedi. Oğuz, ancak eğer gelir getirici  dairelerde grev olması halinde bütçenin gelirlerinin daha da fazla zarar göreceğini anlattı.

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