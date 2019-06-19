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Kamu-İş: "Atakan'ın yakını siyasi husumetten dolayı işini kaybetmemeli"

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan’ın Telekomünikasyon Dairesi’nde işe alınan yakınının, siyasi partiler arasındaki husumet nedeniyle işini kaybetmesinin doğru olmayacağı görüşünü belirtti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:07
Kamu-İş: "Atakan'ın yakını siyasi husumetten dolayı işini kaybetmemeli"

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu kişinin de bir aile reisi olarak bu işe şiddetle ihtiyacı olduğunu belirterek, bu işçinin siyasi partiler arasındaki husumetten dolayı işini kaybetmesinin, bu siyasi partilere ne kazandıracağını sordu.

Bu kişiyle birlikte 15 kişinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, her türlü yasal prosedür uygulanarak işe alındığını kaydeden Serdaroğlu, bir işçinin işini yapmaması veya disiplin suçu işlemesi gibi durumların, Karma İşçi Komitesi Başkanlığı tarafından değerlendirildiğini, işten uzaklaştırmanın bir Bakanın veya bir Bakanlığın yetki alanında olmadığını kaydetti.

Serdaroğlu, ilgili kişiye baskı yaparak istifa ettirilmesinin de suç olduğunu belirtti.

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Kamu-İş
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