Kamu İşçilerine bu ay bayramlık yok

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ali Baturay’ın sunduğu “Markaj” isimli programa konuk olarak, ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çok eleştiri alacağız ama açıklamalıyız” diyen Oğuz, kamu çalışanlarına yönelik “bayramlık” ödemelerinin bu ay yapılamayacağını açıkladı.

Normal şartlarda Cuma günü ödenmesi beklenen bayramlıkların, bu ay ödenmesinin mümkün olamayacağını aktaran Bakan Oğuz, “Sendika ile de görüşüyoruz” dedi.

Oğuz, bayramlıkların en erken zamanda ödeneceğini söyleyerek, Ağustos ayına işaret etti.

Ek mesailerin ve bursların ödenmesi noktasında geriden gittiklerini belirten Oğuz, “Ek mesailer 5 ay geriden gidiyor. Burslarda da 3 ay gecikme var. Geriye dönük ödemeler yaparak, önümüzü açmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Postası