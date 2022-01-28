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Kansu Aksu, YDP’den istifa etti

YDP'de erken genel seçimlerde Mağusa'dan milletvekili adayı olan Kansu Aksu istifa ettiğini açıkladı

28 Ocak 2022 Cuma 11:35
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Kansu Aksu, YDP’den istifa etti
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Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) dün YDP Genel Başkan Yardımcısı sıfatı da taşıyan Başkanlık Divanı üyelerinden Turan Büyükyılmaz'ın yanı sıra, Ahmet Akif Akçora, Başak Tekerek, Ali Koruk ve Mehmet Özkardaş'ın görevlerinden alınmasının ardından istifalar başladı.

YDP’de Mağusa’dan 11 numaradan milletvekili adayı olan Kansu Aksu, istifa ettiğini duyurdu.

Aksu, istifa ettiğini nedenleriyle birlikte sosyal medya hesabından açıkladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, erken genel seçimde yetkili ve üyelerin partinin aleyhine çalıştığını ifade ederek, disiplin kuruluna verileceklerini ve partiden ihraç edileceklerini yaptığı yazılı açıklamayla dün kamuoyu ile paylaşmıştı.

Aksu’nun açıklaması şu şekilde:

“Görülen lüzum üzerine bu açıklamayı yapmak durumundayım.

Değerli dostlarım; YDP'nin kuruluşundan bugüne kadar sivil toplum örgütleri ile istişare görüşmeleri içerisinde hep yer aldım.

Tüm bu görüşmelerde yaptığım önerilerde toplumun sorunlarına çözüm üreten projeleri gündeme getirip bunlar üzerine bir politika belirleyip çalışmalar yaptım.

Bu iştişarelerde vatandaşın tüm sorunları ile birebir ilgilenerek sorunların çözümü ile ilgili duyarlılık gösterdik.

Şuan ki mevcut  Genel başkan ve etrafındaki bir hizip kadronun bizim arzuladığımız politikalara hep engel olduğundan, her zaman ben merkezli bir politika yapıldığından, toplumun sorunlarını çözecek çalışmaları yapmadıklarından dolayı, benden olan yaşasın benden olmayanı ötekileştiren siyaset yapıldığından dolayı bizim bu aşamadan sonra YDP mevcut üst kademe kadrosunun toplum sorunlarına çare üretecek politikalar yapacağına olan inancımı yitirmiş durumdayım.

Örnek verecek olursak seçimden sonra yapılan dün akşamki ilk MYK toplantısında başarısız olduğumuz seçim sonuçları değerlendirileceğine yine hizip yapılarak parti kuruluş aşamasındaki sorunları kaşıyarak gündem değiştirip oradan kendilerine bir malzeme üretildiğini duymak bizi ve bize gönül veren arkadaşlarımızı fazlası ile üzmüştür.

Bilinçli olarak mücadele azmimizi kırdıklarından ve sürekli hep dedikodu merkezli yıpratma  politikasına gidildiğinde dolayı  bize tek söylenecek söz bırakılmıştır. Bundan dolayı gönül verdiğimiz partimizden istifa etmek durumdayız”

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YDPMağusaKansu AksuKansu Aksu Istifa Etti
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