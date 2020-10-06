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Kapalı Maraş açılıyor!

Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş’ın açıldığını duyurdu.

06 Ekim 2020 Salı 17:05
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Kapalı Maraş açılıyor!
Son dakika haberine göre Kapalı Maraş açılıyor…
Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş’ın açıldığını duyurdu.
Maraş tartışmasız bir şekilde kKKTC toprağıdırdiyen Tatar, Maraş kendi kaderine terk edilmiştir , çözümsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.
Hazırlanan yol haritası doğrultusunda çalışmaların bir aşamaya getirildiği söyleyen Tatar ilk adımın atıldını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını duyurdu.

Son Güncelleme: 06.10.2020 17:16
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