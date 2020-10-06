Son dakika haberine göre Kapalı Maraş açılıyor…

Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş’ın açıldığını duyurdu.

Maraş tartışmasız bir şekilde kKKTC toprağıdırdiyen Tatar , Maraş kendi kaderine terk edilmiştir , çözümsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hazırlanan yol haritası doğrultusunda çalışmaların bir aşamaya getirildiği söyleyen Tatar ilk adımın atıldını söyledi.