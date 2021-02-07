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"Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır"

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu kapanma devam ederken açık kalan iş kollarında çalışanların hızla aşılanması gerektiğini kaydetti.

07 Şubat 2021 Pazar 12:39
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"Kapanmayan iş kollarında çalışanlar hemen aşılanmalıdır"

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu kapanma devam ederken açık kalan iş kollarında çalışanların hızla aşılanması gerektiğini kaydetti.

SUCUOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Değerli Dostlar , Bulaştan korunmanın yolları artık herkes tarafından biliniyor ve kısmen de olsa uygulanmaya çalışılıyor. Esas önemli olan birinci derecede risk gurubunu oluşturan mesleklerin hızlı bir şekilde aşılanmasıdır. Hatta öncelik verilmesidir.

Polislerimiz, Market çalışanları, kasaplar, Eczacılar, Fırın çalışanları, Kreş çalışanları, paket servisi yapanlar, Gümrük çalışanları, Banka çalışanları, Hava limanı çalışanları Vb.

Kısacası Kapanmada çalışmaya devam eden Meslek gurupları, Sağlık çalışanlarında olduğu gibi, öncelikle aşılanmak zorundadır. Dün olumsuz örneği Polislerimizde yaşadık, onlarca polisimiz karantinadadır. Bu üzücü örneklerin yaşanmaması için, KAPANMAYAN İş kollarında çalışanlar hemen AŞILANMALIDIR.”

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