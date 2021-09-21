Çatalköy'ün sevilen isimlerinden İbrahim Karahasan hayatını kaybetti.
Karahasan'ın cenazesi (21 Eylül Salı) Çatalköy camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Çatalköy kabristanlığında defnedileceği duyuruldu.
Son Güncelleme: 21.09.2021 09:03
Çatalköy'ün sevilen isimlerinden İbrahim Karahasan hayatını kaybetti.
Çatalköy'ün sevilen isimlerinden İbrahim Karahasan hayatını kaybetti.
Karahasan'ın cenazesi (21 Eylül Salı) Çatalköy camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Çatalköy kabristanlığında defnedileceği duyuruldu.