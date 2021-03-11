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KARANTİNA OTELİNDE REZALET!

Lapta’da bir karantina otelinde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan A.E dün mahkemeye çıkarıldı. Söz konusu olayın kamuoyuna yansımasının ardından KKTC’de tam anlamıyla infial meydana geldi ve karantina otellerindeki denetimler masaya yatırıldı…

11 Mart 2021 Perşembe 09:02
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KARANTİNA OTELİNDE REZALET!

KARANTİNA ODASINDA ÖNCE ALKOL, SONRA TECAVÜZ… 27 Şubat 2021 tarihinde Lapta’da, karantina oteli olarak hizmet veren bir otelde, karantinada bulunan iki kişi arasında yaşanan olay dün mahkemeye taşındı. Pandemi ve karantina koşulları çerçevesinde bir araya gelmeleri yasak olan iki kişi, önce karantina odasında birlikte alkol aldı ve ardından da iddialara göre tecavüz olayı yaşandı.

“ZANLI ALKOLLÜYDÜ”… Mahkemede aktarılan bulgulara göre, olay günü 46 yaşındaki A.E’nin (Erkek) adaya birlikte  geldiği ve başka bir odada karantinada bulunan 24 yaşındaki M.D (Erkek) ile A.E’nin odasında alkol aldığı ve ardından da M.D’nin A.E tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı A.E’nin tutuklandığını, zanlının olay sırasında alkollü olduğunu ve soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktararak soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

“BU NASIL KARANTİNA?”... Söz konusu iddia mahkemeye taşındıktan sonra kamuoyunda büyük yankı buldu. Karantina otelinde böyle bir olayın yaşanması, otellerdeki denetimi de sorgulattı ve vatandaşların da büyük tepkilerine yol açtı. Vatandaşlar, “Daha önce de karantinadan kaçanlar hırsızlık yaparken yakalandı. Kontrol yapılmıyor” ve “Karantina otellerinde denetim yapılmıyor, güvenmiyoruz” ve “Bu nasıl karantina? İnsanlar elini kolunu sallayarak istediğini yapıyor” yorumlarını yaptı. (GÜNDEM KIBRIS ÖZEL)

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