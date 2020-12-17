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Karantina ücreti 3.050 TL oldu

Karantina süresinin artmasının ardından bankalar aracılığıyla ödenecek tutar 3.050 TL olarak belirlendi

17 Aralık 2020 Perşembe 14:55
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Karantina ücreti 3.050 TL oldu

KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresinin 10 güne çıkarılmasının ardından söz konusu karantina ücretleri ve banka hesap numaraları yeniden belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Karantina ücreti 3.050 TL oldu.

Karantina ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları ve iban numaraları;

Alıcı Adı: KKTC Maliye Bakanlığı

Alıcı Adresi: KKTC Maliye Bakanlığı Lefkoşa-KKTC

Banka Adresi: Şht. Mustafa Ahmet Ruso Sokak No:11 Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC

TC ZİRAAT BANKASI

TL: 3.050 TL

HESAP NO: 40298710-5001

IBAN: TR290001000860402987105001

USD: 389 USD

HESAP NO: 40300032-5001

IBAN: TR470001000860403000325001

EURO: 320 EURO

HESAP NO: 40298710-5002

IBAN: TR020001000860402987105002

GBP: 291 STG

HESAP NO: 40298710-5004

IBAN: TR450001000860402987105004

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