KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresinin 10 güne çıkarılmasının ardından söz konusu karantina ücretleri ve banka hesap numaraları yeniden belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Karantina ücreti 3.050 TL oldu.
Karantina ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları ve iban numaraları;
Alıcı Adı: KKTC Maliye Bakanlığı
Alıcı Adresi: KKTC Maliye Bakanlığı Lefkoşa-KKTC
Banka Adresi: Şht. Mustafa Ahmet Ruso Sokak No:11 Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC
TC ZİRAAT BANKASI
TL: 3.050 TL
HESAP NO: 40298710-5001
IBAN: TR290001000860402987105001
USD: 389 USD
HESAP NO: 40300032-5001
IBAN: TR470001000860403000325001
EURO: 320 EURO
HESAP NO: 40298710-5002
IBAN: TR020001000860402987105002
GBP: 291 STG
HESAP NO: 40298710-5004
IBAN: TR450001000860402987105004