Karantinadan kaçan kadın: "Özgürlük gibisi yok be arkadaşlar"

İsminin Sultan olduğu öğrenilen corona virüs hastası kadın karantina otelinden kaçtı.

Corona virüs hastası olan kadın kaçışını kişisel instagram videosunda adım adım paylaştı.

SES KIBRIS’ın elde ettiği videoda adım adım kaçış planını anlatan kadın, kaldığı oteldeki yangın merdivenlerinden çıktığını, park yerindeki arabası ile tur atıp tekrar otele döneceğini videoda anlatıyor.

Ben yaptım siz sakın yapmayın" diyerek uyarıda da bulunan kadın, otelden kaçışının 8 bin 500 TL cezası olduğunu da yine paylaştığı videoda kendisi dile getiriyor.

Kaynak : Ses Kıbrıs

https://www.seskibris.com/haber/7410960/bu-da-oldu-karantinadan-kacisini-kayda-alip-paylasti