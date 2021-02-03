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Kararlar saat 14.00'te açıklanacak

Başbakan Ersan Saner hem ekonomik paketi hem de yeni tedbirleri bugün açıklayacak

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:44
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Kararlar saat 14.00'te açıklanacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Ersan Saner’e iletti. İletilenler Başbakan ve bazı Bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi.
Üst Komite kararları bugün resmi gazetede yayinlanacak. Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basın toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) bu gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Komite daha sert kararlar istiyor

Öte yandan komite kapanma süresinin uzatılmasını ve ayrıca teması azaltmak için özellikle hafta sonu bazı açık olan yerlerin de kapanması önerisini hükümete sundu

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