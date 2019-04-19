Karatepe cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Lapta’da meydana gelen olayda akrabası Abdullah Karatape’ye tehditler yağdıran İsmail Karatepe tutuklandı. Cep telefonu ile mesaj atarak tehdit içerikli sözcükler kullanan ve “Şikâyetini geri çek, çekmezsen bu işi İsmet Felek’e havale edeceğim” diyen zanlı Karatepe bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının askıda bulunan birçok davası olduğunu kaydeden polis, bu suçların mülke tecavüz, asılsız yayın ve haber yayma, elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, şiddet tehdidi, silah bulundurma, telefonda taciz ve dikkatsiz sürüş olduğunu söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının askıda olan davalarını da göz önünde bulundurarak tutuklu yargılanmasına ve 1 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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VAY BE HERİF 2017 DEN BERİ KAÇAK YASIYOR ASKIDA BULUNAN SUÇLARI VAR VE MAGANDA MAFYA GİBİ KENDİ AKRABASINI TEHDİT EDİYOR... GONDERİN OGLUM BUNLARI KENDİ MEMLEKETLERİNDE NESDELLERSA YAPSINLAR