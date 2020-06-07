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Karpaz eşekleri Zaferburnu'na taşınıyor

Dipkarpaz’ın simgesi olan eşekler, Zaferburnu’nda bulunan eşek koruma alanına taşınıyor.

07 Haziran 2020 Pazar 11:59
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Karpaz eşekleri Zaferburnu'na taşınıyor

Dipkarpaz’ın simgesi olan eşekler, Zaferburnu’nda bulunan eşek koruma alanına taşınıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, başı boş eşeklerin trafik kazalarına ve ekinlere zarar verdiğine dikkat çekerek koruma alanlarında olmalarının daha iyi olacağını ifade etti.

Dursun Çebi’nin açıklaması şöyle:

Dipkarpaz için yıllardır büyük sorun teşkil eden ölümcül  trafik kazalara sebep, köylülerimizin ekili arazilere zarar veren eşekler  Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Dipkarpaz Çevre Dairesi personelleri tarafından, Zaferburnu’nda bulunan Eşek koruma alanı içerisine taşınıp,  bakım ve idameleri yapılıyor.

Mevcut proje geliştirilip,  bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde geliştirilmeli. Bu projenin hayata geçirilmesinde beldemize yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen  Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği’ne, eski Turizm ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu’na, şuan ki Turizm ve Çevre Bakanımız sayın Ünal Üstel' e teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Karpaz EşekleriZaferburnu
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Has Kıbrızlı 2020-06-07 12:24:34

Turizm için önemli bir değer olabilecek bir doğal yaşam zenginliği yok etmek için senelerdir mücadele veriyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. 60 milyona yakın insan her yıl vahşi hayvanları resim çekmek yani Foto Safari yapmag üçun Afrika ülkelerine gidmegdedir. Çok merak ederim Karpaz bölgesinde her yıl kaç ton arpa-buyday üretilir ve çiftçiler bundan ne gadar gelir elde eder acaba? da İşi gücü bagdınız da Kıbrızın simgesi, korunması gereken bir değeri yok edmeg üçun oğraşırsınız.

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Tr 2020-06-07 12:11:17

Kime peşkeş çekeceksiniz oraları gene

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kıbrıs 2020-06-07 14:55:28

dağdan geldiler (türkiye den) bağdakini kovdular

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