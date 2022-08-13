Kartingde 4.yarış ertelendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı ertelendi. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Zet Karting & Leisure Center’de yapılması planlanan yarış, dernek tarafından yapılan açıklama ile ileriki bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada yeni yarış tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı da duyuruldu.