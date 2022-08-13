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Kartingde 4.yarış ertelendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası’nın, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü ZET Karting & Leisure Center’de yapılması planlanan 4’üncü yarışı, ileriki bir tarihe ertelendi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:06
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Kartingde 4.yarış ertelendi


Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı ertelendi. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Zet Karting & Leisure Center’de yapılması planlanan yarış, dernek tarafından yapılan açıklama ile ileriki bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada yeni yarış tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı da duyuruldu.

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Kuzey KıbrısKuzey Kıbrıs Karting Derneği
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