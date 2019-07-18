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Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kapalı zarf yöntemi ile son kalan inek ve düveleri satacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:14
Kasaplık hayvan satışı yapılacak

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, satışlar canlı ağırlık üzerinden yapılacak ve teklifler KDV’siz olarak verilecek.

Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler ve düveler Çömlekçi Çiftliğinde görülebilecek.

Açıklamaya göre, tekliflerin en geç 26Temmuz Cuma saat 11.00’e kadar, Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Damızlık inek ve/veya düve almak isteyen büyükbaş hayvan üreticileri 24 Temmuz’a kadar Çömlekçi Çiftliğine başvurabilir.

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KasaplıkHayvan SatışHaberKıbrısGündem
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