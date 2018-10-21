Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Ayva neye iyi gelir?
Ayva neye iyi gelir?
Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi
Uzay aracı yörüngeye gönderildi
banner40

Kaşıkçı Olayı…Trump:soruşturmaya çok sayıda kişi dahil edildi

21 Ekim 2018 Pazar 12:11
Kaşıkçı Olayı…Trump:soruşturmaya çok sayıda kişi dahil edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayıyla ilgili soruşturmaya çok sayıda kişinin dahil edildiğini belirtti.

Trump, gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump, “Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür.” dedi.

“Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” şeklinde konuşan Trump, Suudi Arabistan’ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıTrumpHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"
Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim