Kaşıkçı Olayı…Trump:soruşturmaya çok sayıda kişi dahil edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayıyla ilgili soruşturmaya çok sayıda kişinin dahil edildiğini belirtti.

Trump, gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump, “Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür.” dedi.

“Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” şeklinde konuşan Trump, Suudi Arabistan’ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” açıklamıştı.