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Kasımda 6 bin 75 yeni hasta!

Pandemi Hastanesi doldu taştı.. Kasım ayında 6 bin 75 yeni vaka görüldü.. İşte rakamlar...

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:15
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Kasımda 6 bin 75 yeni hasta!
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KKTC genelinde corona virüs hastası sayılarında büyük artış var. 1-30 Kasım tarihleri arasında kayda girmiş hastalarla ilgili istatistikler salgının boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sadece Kasım ayında pozitif hasta sayısı tam 6 bin 75 oldu.

Kadın hasta sayısı 2 bin 900, erkek hasta sayısı ise 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti.

Yaş aralıklara bakıldığı zaman salgın en çok 18-35 yaş aralığında hüküm sürüyor…

Hastaların yaş aralıklarına göre sayıları şu şekilde:

0-17 YAŞ ARALIĞI            1244

18-35 YAŞ ARALIĞI          2398

36-65 YAŞ ARALIĞI          2228

66-85 YAŞ ARALIĞI          202

86-100 YAŞ ARALIĞI       3

Kasımda hastaneye 98 yatış

Kasım ayı boyunca coronaya yakalanan toplam 6 bin 75 hastadan sadece 98’i hastaneye yatış gerçekleştirdi.

İşte o rakamlar

OTELE GİDEN HASTA SAYISI        1326

YENİ YATIŞ SAYISI                            98

EV KARANTİNASI SAYISI                4568

CEZAEVİ SAYISI                                 83

Yoğunluk hat safhada

Öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle pozitif hastalar ciddi sorunlar yaşıyor. Sabah itibarıyla yine hastalar hastanenin dışına taşmış durumda. Hastaneye giden insanlar hem hasta, hem de saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Özellikle çocuklu aileler ciddi sıkıntı yaşıyor.

Haber- Kaynak: Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/8741797/covid-cilesi-kasimda-6-bin-75-yeni-hasta

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