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Kavga zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:37
Kavga zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) -  Güzelyurt Akçay’da meydana gelen kavga ve yaralama meselelerine methaldar olan zanlılar Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel ve Aşkın Sarıgüzel ve diğer taraf olan Ali Demir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Sebatlı olayla ilgili bulguları aktardı. Sebatlı huzurda bulunan zanlılar Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel ve Aşkın Sarıgüzel ve diğer taraf olan zanlı Ali Demir ile hastaneden müşahede altında tutuluna Muharrem Demir’in aralarında gürültü nedeni ile çıkan tartışmada kavga ettiklerini söyledi. Polis kavga esnasında İsa Sarıgüzel’inkavga esnasında Muharrem Demir'in sol göğüskafesinin 3-4 cm alt karın boşluğuna ikametgâhından alıptasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu 12 cm ağız uzunluğundaki kırmızı saplı bıçağı bir kez sokup yaraladığını mahkemeye aktardı. Zanlı Muhammed Demir’in olayın ardından hastaneye kaldırılıp operasyon geçirdiğini ve müşahede altında tutulduğunu belirten polis hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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AkçayKavgaMahkemeTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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