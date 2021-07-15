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Kavruluyoruz; Sıcaklık 42 derece

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KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 15 Temmuz 2021 Perşembe için hava tahminleri...

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:23
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Kavruluyoruz; Sıcaklık 42 derece

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.

Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 42, sahillerde ise 39 derece dolaylarında olacak.

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