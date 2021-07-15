Kavruluyoruz; Sıcaklık 42 derece

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 42, sahillerde ise 39 derece dolaylarında olacak.
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 15 Temmuz 2021 Perşembe için hava tahminleri...
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 42, sahillerde ise 39 derece dolaylarında olacak.