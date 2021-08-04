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KAVURUCU SICAKLAR! Sıcaklık 43 derece olacak

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 4 Ağustos 2021 Çarşamba için hava tahminleri...

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:19
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KAVURUCU SICAKLAR! Sıcaklık 43 derece olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.

Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak.

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