Kaza, Girne - Tatlısu Anayolu 14-15 km'leri arasında, bugün saat 03.50 sıralarında Imad Mahdı Kamil yönetimindeki RB 382 plakalı salon araç sürücüsü, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra takla atıp, köprü taşına çarpıp durabildi. Araç sürücüsü 61 yaşındaki Imad Mahdı Kamil olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada ölen şahsın kimliği belli oldu!
Kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu.
24 Aralık 2018 Pazartesi 10:57