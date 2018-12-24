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Kazada ölen şahsın kimliği belli oldu!

Kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:57
Kazada ölen şahsın kimliği belli oldu!

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Polis Basın subaylığı, bu sabah Esentepe yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren şahsın Bahçeli’de sakin 61 yaşındaki Imad Mahdı KAMIL olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kaza, Girne - Tatlısu Anayolu 14-15 km'leri arasında,  bugün saat 03.50 sıralarında   Imad Mahdı Kamil  yönetimindeki RB 382 plakalı  salon araç sürücüsü, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra takla atıp, köprü taşına çarpıp durabildi. Araç sürücüsü 61 yaşındaki Imad Mahdı Kamil olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Imad Mahdı KAMILKazaTatlısuTrafikHaberGündemKıbrıs
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