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“Kazanma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, çalışmalarının devam ettiğini, ay sonunda gerçekleştirilecek Kurultay’da Genel Başkan seçileceğine inandığını, üyeye güvendiğini” söyledi.

01 Ekim 2021 Cuma 15:34
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“Kazanma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz”
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Ersan Saner, “ kazanma yönüne emin adımlarla ilerliyoruz. Kazanamayacağımı düşünsem, öyle bir durum olsa bu seçime girmezdim” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, TV 2020’de Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

“YARIŞ PARTİDEKİ DİNAMİZMİN GÖSTERGESİDİR”

Kurultay süreci ile ilgili soru üzerine Saner, UBP’nin son yıllarda çok adaylı kurultay yaptığını, bunun da partinin dinamizminin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. 

Yarışın iki aday arasında geçmekte olduğunu, tüm belirtilerin, göstergelerin bunu işaret ettiğini beliren Saner, " sonuçta kendisinin seçileceğine inandığını, üyeye güvendiğini” kaydetti.

Ersan Saner, “ kazanma yönüne emin adımlarla ilerliyoruz. Kazanamayacağımı düşünsem, öyle bir durum olsa bu seçime girmezdim” dedi.

ÖZGÜRGÜN’ÜN ADAYI

Özgürgün’ün aday olması ile ilgili soru üzerine Saner, her milletvekilinin otomatik aday adayı olduğunu,   nihai adayların üye onayı ile şekillendiğini ifade etti, aday olma konusunda takdirin Özgürgün’ün kendisinde olduğunu söyledi.

“ ÜNİVERSİTELERE GELEN ÖĞRENCİLER DE AŞILANACAK”

Hükümet çalışmaları ve aşılama konusunda 8 ayda önemli yol katettiklerini ifade eden Saner, yüz yüze eğitim ve yüksek öğrenim için ilk günden bir dizi kararı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Saner, “Öğretmenlerimizin yüzde 96’sı aşılanmıştır. Öğretmenlerimizin %96’sı aşılandı. Bu son derece önemli bir başarı. Hedefimiz okullarımızı açık tutmak. Hedefimiz çocuklarımıza sağlıklı koşullarda kesintisiz eğitim vermek. Hedefimiz gelecek nesillerimizin eğitim anlamında bir gün bile kaybetmemesini sağlamaktır.” dedi.

Saner, yoğun ilgiden dolayı Adapass’ta zaman zaman aksaklık yaşanabildiğini, ülkeye Adapass’ı olmayıp da çift aşılı olanların girebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir inisiyatif üstlenerek çalışma başlattığını söyledi.

Başbakan, “ 2 gün için ülke yandı bitti diye boşuna şikayetler var. Bugün KKTC’de 85 Bin öğrenci vardır. 45 Bin doz aşıları da hazırdır” dedi.

“100 BİN TURİST İÇİN OLANAKLAR HAZIR”

Saner, planlanan 100 Bin Turist için de gerekli olanakları hazırladıklarını söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun üyelerinin değişmediğini, yoğun mesaiye devam ettiklerini belirten Saner, çalışmaları yakından izlediğini ifade etti.

Kamu maaşları ile ilgili soru üzerine Saner, 130 Milyon TL borç alarak maaşları ödediklerini, Ekim Ayı’nda bunu toparlayabileceklerini, ancak bütçe açığının 1 buçuk milyar TL’ye yaklaştığını, ciddi devalüasyon yaşandığını, hayat pahalılığın dondurulmadığı için de ciddi açık olduğunu ifade etti.    

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Ersan Saner
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