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KDV indirimi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

Araç satışları, Masaüstü ve Dizüstü bilgisayarlar ile tablet bilgisayarlarda KDV indirimi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

28 Mart 2021 Pazar 11:58
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KDV indirimi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Araç satısları ile Masaüstü, Dizüstü ve Tablet bilgisayasarlarda Katma Değer Vergi indiriminin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 31 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecek Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma değer verilerinde, vergilerin gününde veya gününden önce ödenmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 indirim yapılacağını da açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Araç satışları ile Masaüstü, Dizüstü ve Tablet bilgisayarlarda Katma Değer Vergi indiriminin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 31 Mart 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecek  Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma değer verilerinde, vergilerin gününde veya gününden önce ödenmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 indirim yapılacağını da açıkladı.

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KDV IndirimiAraçBilgisayarDursun Oğuz
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