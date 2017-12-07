Kemal Saraçoğlu Vakfı’na saç bağışı kampanyasına 2 mahkumdan destek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, “Bir Tutam Saç Umut Olsun!” sloganıyla, ihtiyacı olan hastalara kişilere peruk yapılabilmesi için sürdürdüğü saç bağışı kampanyasına, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden 2 mahkum destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, sözkonusu iki mahkumun, saçlarını kestirerek vakfa bağışta bulunduğu belirtilerek, “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı olarak duyarlılıklarından dolayı kanserle mücadele eden herkes adına, vakfımıza gelen ve saç bağışı yapan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” denildi.