Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılan zanlılarla ilgili Mali Şubede görevli polis memuru Yağız Kol mesele ile ilgili bulguları aktardı.

Kol, mahkemede verdiği yeminli şahadetinde 7-8 Mayıs tarihlerinde Mali Şube tarafından gerçekleştirilen yasa dışı sanal bahis operasyonu çerçevesinde Çin uyruklu R.M, B.D, Y.Y, D.W, K.L, T.D, J.Z. ve G.Y’nin değişik adreslerde tespit edilerek mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu zanlılardan 2’sinin evinde uyuşturucu da ele geçirilirken, 2 bilgisayar, 6 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyuldu. Polis, açık olarak ele geçirilen bilgisayarlarda yasa dışı sanal bahis oynatıldığını ve kazançların kripto paraya çevrildiğini belirtti.

Polis memuru Kol, 7 Mayıs’ta zanlılardan R.M. ve B.D’nin evine yapılan baskınlarda internet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynattıklarının tespit edildiğini, baskın sırasında sehpa üzerinde tütünle karışık 5 gram hintkeneviri; öğütücüde de 100 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulduklarını belirtti.

Polis aynı gün yapılan ev baskınlarında da Y.Y, D.W, K.L, T.D. ve J.Z’nin 8 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda da Guokang Yang ‘ın aynı suçtan tutuklandıklarını bildirdi. Kol, 12 eve yapılan baskında toplam 2 bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyulduğunu, data incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlı R.M’nın Mağusa’daki bir üniversitede öğrenci olarak kayıtlı olduğunu, zanlı B.D’nin 19 Temmuz 2023’te öğrenci izninin iptal edildiğini, zanlı Y.Y ve D.W’nin turist statüsünde, zanlı K.L’nin ise “yüksek gelirli kişi” statüsünden oturma izni talebi bulunduğunu belirtti.

Kol, zanlı J.Z’nin öğrenci izni başvurusu olduğunu ancak Ekim 2023’te “sahte öğrenci izni” operasyonlarında hakkında soruşturma bulunduğunu bildirdi. Zanlı G.Y’nin de öğrenci izni ile KKTC’de ikamet ettiğini belirten Kol, tüm zanlıların izinlerinin sahte olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Tahkikatın sürdüğünü, cihazların data incelemelerinin yapıldığın, aranan emareler ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis memuru Yağız Kol, zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.