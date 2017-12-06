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KGS, iki sınava düşürüldü

Kolej Giriş Sınavları’ndaki üç sınav sistemi ikiye düşürüldü, konular ise her iki sınavda da farklı olacak

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:20
KGS, iki sınava düşürüldü
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Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, İlkokullarımızdaki son sınıf öğrencilerinden bir üst öğretim kademesinde İngilizce ağırlıklı öğretim yapan resmi kolejlerde okumak isteyen aday öğrencilerin, kayıt hakkı elde edebilmeleri için bölgelere göre sıralama listesi oluşturmak amacıyla yapılan Kolej Giriş Sınavları’nın sistemi değişti.

Bu bağlamda ilkokul son sınıf öğrencilerinden, ilkokul sonrasında eğitimlerine ülkemizdeki resmi kolejlerde devam etmek isteyen öğrencilerin geçmiş yıl üç sınava girmesi gerekirken bu yıl bu sayı 2’ye düşürüldü.

İki sınava düşürüldü

Kolejlere Giriş Sınavları’nda sistem rezive edildi. Kolej Giriş Sınavları Kılavuzu’na göre geçmiş senelerde üç sınav üzerinden yapılan sınavlar ikiye düşürüldü. Öğrenciler artık sadece iki sınava girerek kolejlere yerleştirilecek

Sınav sayısı azalınca hesaplama şekli değişti

Üçüncü sınavın iptal edilmesi ile yeniden oluşturulan Kolej Giriş Sınav Sistemi’nde hesaplama şekli de otomatikman değişmiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde 2 sınavın ortalamasına ve son sınavın ağırlığı ile belirlenen sistem iptal edildi yerine iki eşit ağırlıklı sınav sistemi getirildi.

Kontenjanlar değişmedi

Kolej Giriş Sınavları sonrasında öğrencilerin yerleştirildiği kontenjanlarda ise değişikliğe gidilmedi. Geçmiş yılki kontenjanların aynen uygulanacağı bu yıl da Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75,Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfı’na 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci alınacak.

Soru sayıları da değişmedi

Kolej Giriş Sınavları’nda sistemi değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı soru adetlerine ise dokunmadı. Geçen yılki soru sayısı ile bu yılki soru sayının aynı olduğu görülürken sadece sınavlardaki konuların değişkenliği göze çarpıyor. Buna göre soru sayısı şöyle devam edecek: Türkçe 27, Matematik 27, İngilizce 22, Fen ve Teknoloji 14, Sosyal Bilgiler 10.

Konular aynı olmayacak

Kolej Giriş Sınav Sistemi’nde değişen bir diğer yenilik ise öğrencilerin Kolej Giriş Sınavı 1’de farklı, Kolej Giriş Sınavı 2’de farklı konularla karşılaşacağı. Yani öğrenciler iki sınavda da aynı konulardan sorularla karşılaşmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Kolej Giriş Sınavı Kılavuzu’nda bu konuları da paylaştı.

Sınav tarihleri

Eğitim Bakanlığı’nın Kolej Giriş Sınavı Kılavuzu’nda sınav tarihleri ve saatleri de açıklandı:

KGS-1 27 Ocak 2018 Cumartesi

Birinci Oturum 09.00-10.30 Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler

İkinci Oturum 11.00-12.30 İngilizce Matematik

KGS-2 9 Haziran 2018 Cumartesi

Birinci Oturum 09.00-10.30 Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler

İkinci Oturum 11.00-12.30 İngilizce Matematik

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