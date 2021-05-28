KIB-TEK, 220 bin ton akaryakıt için ihaleye çıktı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bir yıllık ihtiyacı olan 220 bin metrik ton akaryakıt (fuel-oil) temini ve taşınması için ihaleye çıktı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun duyurduğu teklif kabulü için tahmini değer 6 milyon 610 bin dolar olarak belirlendi.

İhaleye KKTC’de tescilli yerli şirketler yanında yabancı şirketler yanında KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işlemler de katılabilecek.

ABD Dolar cinsi tekliflerin 14 Haziran Pazartesi saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu salonundaki teklif kutusuna atılabileceği açıklandı.

İhaleye katılacakların 29 Temmuz’a kadar süreli 150 bin TL’lik geçici teminat mektubu da sunması gerekiyor.

İhale şartnamesi KIB-TEK veznelerine yatırılacak 3 bin TL+KDV makbuzu karşılığında KIB-TEK Satın Alma Şube Amirliği’nden temin edilebiliyor.