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Kıb-Tek Başbakanlığa bağlandı

Başbakan Ünal Üstel, yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlandığını açıkladı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:14
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Kıb-Tek Başbakanlığa bağlandı
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Kıb-Tek’in ülke ekonomisi için en kritik kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, Elektrik Kurumu’nun doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını söyledi.

Üstel, kurumun son dönemde yaşadığı yakıt krizleriyle ilgili, talimatıyla başlatılan soruşturma ve araştırmaların devam ettiğine işaret ederek, yakıt temininde ihmalin olması ya da görev suistimali ortaya çıkması noktasında hesap sorulacağını vurguladı.

Üstel, “her ne isterse olsun son dönemde halkımızın mağdur olmasına ve sıkıntı yaşanmasına neden olanlardan hesap soracağım. Elektrik Kurumu’nun etkin, düzgün ve hesap verebilir bir şekilde kesintisiz enerji arzı sağlaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKBaşbakan Ünal Üstel
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