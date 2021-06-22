KIB-TEK Borcu Olana Acımıyor!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

KIB-TEK bugün sabah saatlerinden itibaren kuruma borcu olan devlet dairelerinin ve özel kuruluşlarının elektriklerini kesmeye başladı.

Sabah saatlerinde Bayrak Rasyo ve Televizyon Kurumu (BRTK)’nun elektriklerinin kesilmesi ve kurumun jeneratör ile hizmet vermeye başlaması haberi gündeme yansımıştı.

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, elektrikleri kesilen kurumlar arasında Veteriner Dairesi, Karayolları Dairesi ve çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra, Mağusa bölgesindeki bazı otellerde bulunuyor. Mağusa’da elektriği kesilen oteller arasında bir KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı’nın otelleri de bulunuyor.