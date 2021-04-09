Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
Flaş Haber
64 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

KIB-TEK İHALESİNİN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANIYOR?

KIB-TEK’te yaşanan yakıt alım ihale sürecinde sular durulmuyor.

09 Nisan 2021 Cuma 12:39
195 Okunma
KIB-TEK İHALESİNİN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANIYOR?

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, KIB-TEK, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kamuoyuna açıkladığı gibi karda değil, tam tersine zararda. 

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı tarafından 2 kez iptal edilen KIB-TEK yakıt taşıma ihalesi MİK tarafından açıldı ve 5 firmanın KIB-TEK’ten şartname alması sonucunda ihaleye  2 firma katıldı. 

Açılan teklifle Sideral firması 32.48 Dolar, Wideline Ltd. 14 Dolar olarak teklif verdi. En düşük teklifi veren firmanın verdiği teklif, ilk ihale iptal edilmemiş olsaydı yine aynı (14 Dolar) olacaktı. 

Ancak Bakanlar Kurulu tarafından TPIC’den alınması onaylanan 2 gemilik akaryakıt taşıma fiyatı 34 Dolar olarak geçti. Şu anda değerlendirmede olan Wideline Ltd.’nin verdiği fiyat (Her geminin 12 bin tonluk kapasitesi olduğu göz önüne alındığında) 2 gemi için toplam 24 bin ton yakıt Bakanlar Kurulu’ndan onaylandı. 

Aradaki fark (34-14= 20 Dolar) ton başına yaklaşık (24 bin x 20) 480 bin dolar olduğu göz önüne alınırsa KIB-TEK zarar ettirildi.

Eğer şu anda ki, 230 bin tonluk taşıma ihalesi de iptal edilirse KIB-TEK (230 bin x 24 Dolar = 5 milyon 520 bin Dolar) yaklaşık 45 milyon TL zarar ettirilmiş olacak. 

Eğer ilk ihale iptal ettirilmemiş olsaydı KIB-TEK 480 bin dolar zarar etmemiş olacaktı. Bakanlar Kurulu’nda alınan karar sonucunda 38 Dolar’dan 34 Dolar’a fiyat düşmesiyle kurum kâr etmedi. İlk ihale açılmış olsaydı 480 bin Dolar KIB-TEK kâr edecekti. 

Şu anda KIB-TEK’in 34 Dolar’dan yakıt getirdiğini aktaran yetkililer, 14 Dolar’dan teklif geldiğini söyleyerek, aradaki farkın 20 Dolar olduğuna dikkat çekti. 20 Dolarlık farka göre kuruma 1 yıllık 4 milyon 600 bin Dolarlık (37 milyon 500 bin TL) daha ucuz maliyetli teklif verildiğinin altını çizen yetkililer, Arıklı’nın 14 Dolarlık fiyat teklifini elemeye çalıştığını iddia etti. 

Normal ihale şartlarında göre 14 Dolarlık yakıt taşıma teklifinin reddedilmeyeceğini ancak Arıklı’nın TPIC’in teklifinin kabul ettirmeye çalıştığını iddia eden güvenilir kaynaklar, “500 TL ile Bin TL arasında borcu olanların elektrikleri kesilirken, Arıklı yaklaşık 45 Milyon TL’lik, indirimli fiyatı elinin tersiyle itmeye çalışıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Bakan Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!
Zaroğlu: Bu koltuk kimsenin babasının malı değil
Zaroğlu: Bu koltuk kimsenin babasının malı değil
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim