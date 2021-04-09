KIB-TEK İHALESİNİN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANIYOR?

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, KIB-TEK, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kamuoyuna açıkladığı gibi karda değil, tam tersine zararda.

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı tarafından 2 kez iptal edilen KIB-TEK yakıt taşıma ihalesi MİK tarafından açıldı ve 5 firmanın KIB-TEK’ten şartname alması sonucunda ihaleye 2 firma katıldı.

Açılan teklifle Sideral firması 32.48 Dolar, Wideline Ltd. 14 Dolar olarak teklif verdi. En düşük teklifi veren firmanın verdiği teklif, ilk ihale iptal edilmemiş olsaydı yine aynı (14 Dolar) olacaktı.

Ancak Bakanlar Kurulu tarafından TPIC’den alınması onaylanan 2 gemilik akaryakıt taşıma fiyatı 34 Dolar olarak geçti. Şu anda değerlendirmede olan Wideline Ltd.’nin verdiği fiyat (Her geminin 12 bin tonluk kapasitesi olduğu göz önüne alındığında) 2 gemi için toplam 24 bin ton yakıt Bakanlar Kurulu’ndan onaylandı.

Aradaki fark (34-14= 20 Dolar) ton başına yaklaşık (24 bin x 20) 480 bin dolar olduğu göz önüne alınırsa KIB-TEK zarar ettirildi.

Eğer şu anda ki, 230 bin tonluk taşıma ihalesi de iptal edilirse KIB-TEK (230 bin x 24 Dolar = 5 milyon 520 bin Dolar) yaklaşık 45 milyon TL zarar ettirilmiş olacak.

Eğer ilk ihale iptal ettirilmemiş olsaydı KIB-TEK 480 bin dolar zarar etmemiş olacaktı. Bakanlar Kurulu’nda alınan karar sonucunda 38 Dolar’dan 34 Dolar’a fiyat düşmesiyle kurum kâr etmedi. İlk ihale açılmış olsaydı 480 bin Dolar KIB-TEK kâr edecekti.

Şu anda KIB-TEK’in 34 Dolar’dan yakıt getirdiğini aktaran yetkililer, 14 Dolar’dan teklif geldiğini söyleyerek, aradaki farkın 20 Dolar olduğuna dikkat çekti. 20 Dolarlık farka göre kuruma 1 yıllık 4 milyon 600 bin Dolarlık (37 milyon 500 bin TL) daha ucuz maliyetli teklif verildiğinin altını çizen yetkililer, Arıklı’nın 14 Dolarlık fiyat teklifini elemeye çalıştığını iddia etti.

Normal ihale şartlarında göre 14 Dolarlık yakıt taşıma teklifinin reddedilmeyeceğini ancak Arıklı’nın TPIC’in teklifinin kabul ettirmeye çalıştığını iddia eden güvenilir kaynaklar, “500 TL ile Bin TL arasında borcu olanların elektrikleri kesilirken, Arıklı yaklaşık 45 Milyon TL’lik, indirimli fiyatı elinin tersiyle itmeye çalışıyor” dedi.