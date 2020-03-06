KIB-TEK YK: “Kurumda olumsuzlukların üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, Kıb-Tek’in gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğini ve kurumda hiçbir olumsuzluğun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, dün yaptığı toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

“Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında bu kararları değerli kamuoyumuz ile paylaşmak istedik” denilen açıklamada, Çağrı Merkezi için ODTÜ tarafından yazılı sınava tabi tutulan 40 aday adayının aldığı puanların kurumun web sayfasından incelenebileceği belirtildi.

Açıklamada, aday adaylarının listesinin kurum içinden basına servis edildiğinin anlaşıldığına da işaret edilerek, bu konuda Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunulması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, diğer kararları ise şöyle sıraladı:

“KIB-TEK’e sağlanan akaryakıtın 2016 yılından sonra ilk kez Yönetim Kurulu’muzun talimatı ile analizlere tabi tutulduğu malumdur. Bu bağlamda, doğruluğunun şüphe götürmez bir şekilde raporlanması amacıyla analizler tekrarlanmış ve sonuçlar irdelenmiştir. 26 Aralık 2019 ve 18 Ocak 2020 tarihli sevkiyatlara konu olan akaryakıttaki kükürt oranının maksimum seviyenin üstünde olduğunun tesbitinden sonra Yönetim Kurulumuzun almış olduğu prensip kararına atfen, mal bedelinde uygulanacak indirimi karara bağlamıştır.

Yönetim Kurulu’muzun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı vasıtasıyla Sayıştay’a yapılan davet olumlu bulunarak Sayıştay Denetcilerinin titiz ve ayrıntılı çalışmaları iki konuda sonuçlanmış ve 1/2020 sayılı rapor tarafımıza ulaştırılmıştır. Bu noktada, Sayıştay’a ve denetçilere teşekkür etmeyi bir borç olarak görmekteyiz. Sayıştay’ın başka hususlarda incelemeleri devam etmektedir.

Sayıştay raporunda da belirtildiği üzere, kurum uygulamalarında bir takım hatalar/ihmaller ve hatta suç oluşturabilecek unsurlar vardır. Konunun önemine ve ivediliğine atfen Kurum içinde gerekli araştırma/soruşturma/raporlama görevlerini yerine getirmek ve Disiplin Komitesi fonksiyonunu ifa etmek üzere bir ad hoc komite kurulmasını sağlamak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan uygunluk görüşü almak üzere karar üretilmiştir.

Kamu İhale Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, anılan Sayıştay raporuna konu olan Şirkete ihale yasağı uygulanabilmesi için MİK’e teklifte bulunulması kararlaştırılmıştır. İlgili Yasaya göre KIB-TEK’in doğrudan yasaklama yetkisi bulunmamaktadır.

KIB-TEK’in gelişmesi için her türlü çabayı gösterecek olan Yönetim Kurulu’muz Kurum’da hiçbir olumsuzluğun üstünün örtülmesine izin vermeyecektir.”