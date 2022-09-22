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Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...

22 Eylül 2022 Perşembe 10:05
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Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...



Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) akaryakıt temini için 15 Eylül’de yapılan ihalenin sonucunun "teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığı" gerekçesiyle Başbakan Ünal Üstel tarafından iptal edilmesinin ardından bugün yeniden ihaleye çıktı.

MİK’in resmi internet sitesinde 150,000 ± 20% metrik ton Akaryakıt (max %1 kükürt içerikli fuel-oil ) Temini ve Taşıma İhalesi için  11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar teklif verilebileceği duyuruldu.

MİK ihale duyurusuna göre, ihaleye KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmeler katılabilecek.

İhale için ayrılan toplam tahmini değer 7 milyon 800 bin USD (52 USD/MTon) (Prim) + Platts olarak açıklanırken,  daha önce çıkılan ve iptal edilen 269/2022 sayılı ihalede şartname alanlar, bu şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilecekler.

İhalede geçici teminat mektubu 150 bin TL olacak, teminatsız teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleye tekliflerin ABD Doları üzerinden en geç 11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Kıb-Tek’in daha önce askıya alınan akaryakıt ihalesi 15 Eylül’de pazarlık usulü gerçekleştirilmiş ve ihaleye ihale şartnamesini yerine getiren 4 firma katılmış, taban fiyat 19, tavan fiyat ise 45 dolar olarak açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve MİK Başkanı Halis Üresin 16 Eylül’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için  pazarlık usulü ihaleyi, ton başına 45 ABD Doları 9376 Cent telkif veren İçkale Petrol’ün kazandığını açıklamıştı.

Başbakan Ünal Üstel ise 19 Eylül'de, kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığını, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını belirterek, ihalenin iptal edileceğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKIhale
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