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KIB-TEK’in yakıt alım ihalesi yine ertelendi!

Aralık 2020’den bu yana bir türlü sonuçlandırılamayan KIB-TEK’in 220 bin tonluk yakıt ihalesi yine ertelendi.

11 Haziran 2021 Cuma 13:59
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KIB-TEK’in yakıt alım ihalesi yine ertelendi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 14 Haziran Pazartesi günü sonuçlanacağı açıklanan 220 bin tonluk yakıt ihalesi, yine ertelendi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ihalenin, 24 Haziran 2021’ye ertelendiği ifade edildi.

Aralık 2020’den bu yana bir türlü sonuçlandırılamayan ve adeta yılan hikayesine dönen yakıt alım ihalesiyle ilgili kulislerde, TPIC’ten alım yapmak adına ertelendiği konuşuluyor.

Yine kulislerde, TPIC’ten alınacağı iddia edilen yakıtın, 36 bin ton olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuKIBTEKIhale
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