Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin, Şehitler Haftası Mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün, Rum ve Yunan barbarlığının, Kıbrıs Türklerine karşı başlattıkları vahşet ve zulmün 55’inci yıldönümüdür” ifadelerini kullandı.

Bayar mesajında, Rumların 55 yıl önce 21 Aralık 1963’de Akritas Planı gereğince başlattıkları saldırıların, Türkleri yok etmek hedefini taşıdığını belirterek, “Bu yönü ile Akritas Planı Türk’ü yok etme ve soykırım planıdır. Tarihe de Kanı Noel olarak geçmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bayar şöyle devam etti:



“55 yıl önce başlayan o karanlık, acı kan ve gözyaşı dolu katliam ve acımasız ambargolar altındaki günler; TMT’nin önderliğinde ve Anavatanımızın her türlü desteği ile önlendi. Mücahit Kıbrıs Türk halkı 7’den 70’e can ve namusunu korumak için en zor şartlarda direndi ve Rum’a teslim olmadı. On bir yıl evsiz barksız, işsiz, aşsız kaldı. Katliama uğradı, şehitler ve kayıplar verdi, ambargolar altında ezildi, göç etmek zorunda kaldı. Büyük bedeller ödeyerek adım adım kendi yönetim ve idaresini kurdu ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen devletine kavuştu.”Adada iki ayrı idare ve devlet bulunduğunu, Rum tarafının ve dünyanın artık bu gerçeği görmesi ve kalıcı bir çözümün iki eşit arasında olabileceğinin kabul etmesi gerektiğini belirten Bayar, “Bu gerçek kabul edilmedikçe federasyon görüşülmesi abestir” dedi.Tarihin tekerrür etmemesi, gelecek nesillerin Kanlı Noel’leri yaşamaması için aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin teminatı olan KKTC’ye ve Anavatana sımsıkı sarılmaktan ve egemen devleti yaşatmaktan başka seçenek olmadığını kaydeden Bayar, aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnet ve şükranla andı.Bayar, “Anavatana ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenimizi yinelerken en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.