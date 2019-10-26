Kıbrıslı Türk Rapçi Cinayete Kurban Giden Emine Bulut'u Unutmadı

Kıbrıslı Türk Rapçi Mustafa Denizkan, bilinen adıyla Hazaver, cinayete kurban giden Emine Bulut'u unutmadı. Rap Sanatçısı Hazaver, ‘Anne Lütfen Ölme’ isimli bir şarkı çıkarıyor.

Hazaver’in ‘Anne Lütfen Ölme’ ismini verdiği single’ı 1 Kasım 2019 tarihinde yayınlanıyor. Şarkının aranjesi Susamam şarkısından tanıdığımız Murat Acar’a, vokal düzenlemesi ise Kadim Tekin’e ait. Emine Bulut cinayetinin dışında şiddetin tüm boyutlarıyla ele alındığı şarkının klibi İstanbul’da çekildi. Sadık Hazırcı tarafından çekilen klibin hikayesinde küçük bir kız çocuğunun yaşadığı çaresizlik öne çıkıyor.

Hazaver Biyografi

Mustafa Denizkan, bilinen adıyla Hazaver (D.14 Ocak 1987 Kıbrıs), Türk Rapçi ve söz yazarı.

Müzik Kariyeri

Müzik hayatına 1996 yılında gitarla başladı. Birleşik Krallık Akademi Sınavlarına katılıp temel klasik

gitar eğitimini tamamlamıştır. Rap hayatına 2003 yılında Olive Tree Music şirketiyle Kıbrıslı Rum ve

Türk sanatçıların katıldığı bir toplama albümle başlamıştır. Albümde 3 şarkısı bulunmaktadır. İlk solo

albümünü 2011 yılında daha önceki sahne ismiyle (Denizkan) çıkarmış ve çıkış şarkısı olan Tuzak ile

müzik piyasasına giriş yapmıştır. 8 yıl aradan sonra Anne Lütfen Ölme isimli single çalışmasıyla müzik

hayatına devam etmiştir.

Oyunculuk Kariyeri

2013 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Temel Oyunculuk eğitimi almıştır. Hayati ve Diğerleri,

Gönül İşleri, Kiraz Mevsimi, Kardeş Payı ve Baba Candır gibi dizilerde rol almıştır.

Eğitim Hayatı

10 yıl İngiltere’de yaşamış ve Anglia Ruskin Cambridge Üniversitesi Criminology (Suç Bilimi)

bölümünden mezun olmuştur.

Diskografi

Stüdyo Albümleri

DNZKN 2011

Single’ları

Anne Lütfen Ölme 2019