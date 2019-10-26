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Kıbrıslı Türk Rapçi Cinayete Kurban Giden Emine Bulut'u Unutmadı

Kıbrıslı Türk Rapçi Mustafa Denizkan, bilinen adıyla Hazaver, cinayete kurban giden Emine Bulut'u unutmadı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:45
Kıbrıslı Türk Rapçi Cinayete Kurban Giden Emine Bulut'u Unutmadı

Kıbrıslı Türk Rapçi Mustafa Denizkan, bilinen adıyla Hazaver, cinayete kurban giden Emine Bulut'u unutmadı. Rap Sanatçısı Hazaver, ‘Anne Lütfen Ölme’ isimli  bir şarkı çıkarıyor. 

Hazaver’in ‘Anne Lütfen Ölme’ ismini verdiği single’ı 1 Kasım 2019 tarihinde yayınlanıyor.  Şarkının aranjesi Susamam şarkısından tanıdığımız Murat Acar’a, vokal düzenlemesi ise Kadim Tekin’e ait. Emine Bulut cinayetinin dışında şiddetin tüm boyutlarıyla ele alındığı şarkının klibi İstanbul’da çekildi. Sadık Hazırcı tarafından çekilen klibin hikayesinde küçük bir kız çocuğunun yaşadığı çaresizlik öne çıkıyor.

Hazaver Biyografi
Mustafa Denizkan, bilinen adıyla Hazaver (D.14 Ocak 1987 Kıbrıs), Türk Rapçi ve söz yazarı.
Müzik Kariyeri
Müzik hayatına 1996 yılında gitarla başladı. Birleşik Krallık Akademi Sınavlarına katılıp temel klasik
gitar eğitimini tamamlamıştır. Rap hayatına 2003 yılında Olive Tree Music şirketiyle Kıbrıslı Rum ve
Türk sanatçıların katıldığı bir toplama albümle başlamıştır. Albümde 3 şarkısı bulunmaktadır. İlk solo
albümünü 2011 yılında daha önceki sahne ismiyle (Denizkan) çıkarmış ve çıkış şarkısı olan Tuzak ile
müzik piyasasına giriş yapmıştır. 8 yıl aradan sonra Anne Lütfen Ölme isimli single çalışmasıyla müzik
hayatına devam etmiştir.
Oyunculuk Kariyeri
2013 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Temel Oyunculuk eğitimi almıştır. Hayati ve Diğerleri,
Gönül İşleri, Kiraz Mevsimi, Kardeş Payı ve Baba Candır gibi dizilerde rol almıştır.
Eğitim Hayatı
10 yıl İngiltere’de yaşamış ve Anglia Ruskin Cambridge Üniversitesi Criminology (Suç Bilimi)
bölümünden mezun olmuştur.
Diskografi
Stüdyo Albümleri
DNZKN 2011
Single’ları
 Anne Lütfen Ölme 2019

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizkanEmine BulutRapHazaverHaberGündemKıbrıs
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