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Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu yaşamını yitirdi

Covid-19 nedeniyle Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu, yaşamını yitirdi.

19 Ocak 2021 Salı 10:57
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Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu yaşamını yitirdi

Covid-19 nedeniyle Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu, yaşamını yitirdi. Böylelikle coronavirüs salgını nedeniyle en çok Kıbrıslı Türk kaybın yaşandığı İngiltere’deki bilanço daha da ağırlaştı.

Onurlu, Eski CTP milletvekili Hüseyin Erçal’ın da dayısıydı.

Erçal’dan alınan bilgiye göre; 75 yaşındaki Onurlu’nun cenazesinin adaya getirilip, getirilmeyeceği henüz netleşmedi.

Erçal, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Yaşamını Londra’da sürdüren dayım Yüksel Onurlu'yu 18.1.2021 tarihinde Covid'den dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamımızda önemli maddi, manevi katkıları olan iyilik sembolü bir büyüğümüzdü. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.”

Son Güncelleme: 19.01.2021 12:00
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