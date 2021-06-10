Kılıçdaroğlu ve Heyeti Bir Dizi Temasta Bulunacak

KKTC’de bir dizi temasta bulunacak Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak saat 9.30’da Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ve saat 10.00’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret ederek anıtlara çelenk koyacak.

Ardından temaslarına başlayacak olan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından kabul edilecek.

Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde saat 11.30’da Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve 12.00’de Başbakan Ersan Saner, 12.40’ta ise Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek.

Kılıçdaroğlu ve heyeti, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edilecek. Kabul saat 13.15’te Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak.

BAŞÇERİ KONUK HEYET ONURUNA YEMEK VERECEK

Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin konuk heyet onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, saat 14.00’te TC Lefkoşa Büyükelçiliği Konutu’nda yer alacak.

Konuk heyet öğleden sonra da temaslarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet saat 15.00’te Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’da Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek. Kabuller Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak.

Kılıçdaroğlu, temaslarını tamamladıktan sonra saat 17.00’de Meclis’te basın açıklaması yapmasının ardından saat 17.30’da özel uçakla adadan ayrılacak.