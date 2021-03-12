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Kişmir: "Sektörler aşılanmalı"

Ali KİŞMİR'in bugünkü köşe yazısı

12 Mart 2021 Cuma 19:49
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Kişmir: "Sektörler aşılanmalı"

“Aşı planı hazır” deniliyor!..
“1 Nisan da uçuşlar başlayacak” diye ortaya iddia atılıyor!..
Fakat ben hala ortada ne bir plan ne de bu yönde icraat göremiyorum!..
Örneğin turizm sektöründe kaç kişi aşı oldu?
-Sıfır!..
Bugün 12 Mart!..
Yarın bu sektör aşılanmaya başlasa en az bir hafta ister!..
Yani ilk aşılar yapılana kadar al sana 1 Nisan!..
Evet, bazı arkadaşların hassasiyetine katılıyor ve anlıyorum...
Belirli yaş grupları ve kronik rahatsızlığı olanlar aşılanmalı...
Ancak hem sağlığımız, hem normalleşebilmemiz, hem ekonomik anlamda nefes alabilmemiz hem de hedeflediğimiz tarihlere sorunsuz ulaşabilmemiz için sektörlerin acilen aşılanması lazım...
-Sağlık çalışanları...
-Polis...
-Gardiyanlar...
-Basın ve bir kesim belediye emekçisi aşılandı!..
Doğru da yapıldı!..
Çünkü bunlar kamu görevi yapan sektörler!..
Ki KIB-TEK çalışanları da bu gruba derhal dahil edilmeli!..
Fakat biz eğer hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, bir yandan yaş gruplarına göre ve kronik rahatsızlığa olanlara aşılama yapmaya devam ederken acilen aynı süreçte özellikle Turizm ve Eğitim alanı da aşılanmalıdır!..
Bakınız, bu benim görüşül falan değil elzem bir gerekliliktir!..
Aksi takdirde bugün seyahat acentelerinin düzenlediği eylemde sembolik olarak sokaklara taşıdığı mezar taşını devlet için hep birlikte yapmak zorunda kalacağız!..
Bakınız bu gece özel kanallarımız susabilir!..
Neden?
2018 yılından beridir uydu paraları ödenmiyor!..
Peki, devlet nerede?
Bu kötü süreçte bir de kötü planlama ve popülist söylemlere kulak asarak ürkek davranma açıkçası sonumuzu getirecek!..
O nedenle sektörlere derhal aşı aşı aşı...
Tıpkı gelişmiş ülkelere olduğu gibi!..

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